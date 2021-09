ソフトバンクＶＦ２、米オープントロンズの資金調達を主導－２億ドル

米ロボット工学の新興企業 オープントロンズ・ラボワークスは23日、ソフトバンクグループのビジョン・ファンド2(SVF2)が主導するシリーズC資金調達ラウンドで2億ドル(約220億円)を集めたと発表した。

2013年創業のオープントロンズはニューヨーク市の新型コロナウイルス検査プロセスの迅速化に貢献し、企業評価額は18億ドルと、わずか1年前の9000万ドルから20倍となった。

米ファイザーの最高経営責任者(CEO)を務めたジェフリー・キンドラー氏も投資家として名を連ねる同社は、調達資金を生命科学やヘルスケア分野で、自動化ラボ・プラットフォームへの世界的な投資拡大に充てると説明している。同ラウンドにはコースラ・ベンチャーズも参加した。

新型コロナのパンデミック(世界的大流行)で、生命科学とロボット工学企業に対する投資家の関心が高まった。両産業の交差部分に位置するオープントロンズは、生命科学者が実験やプロセスの多くを自動化するのを助けるロボットを製造している。

ニューヨーク市ブルックリンを拠点とするオープントロンズは最近、米モデルナ共同創業者のロバート・ランガー氏をチームに加えており、ワクチン事業や医薬品開発・治療の分野にも関心を抱いていることがうかがわれる。

原題: SoftBank Invests in Robotics Company Behind NYC Covid Testing、Opentrons Reports $200m Series C Led by SoftBank Vision Fund 2(抜粋)