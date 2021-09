【欧州市況】株は３日続伸、ＦＯＭＣ決定で安心感－欧州債は下落

23日の欧州株は3日続伸。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合を経て、米金融当局による緩和策縮小は景気回復ペースに相応するものになるとの安心感が広がった。

ストックス欧州600指数は0.9%高。銀行やテクノロジー銘柄を中心に上昇した。旅行・娯楽、パーソナルケア関連株はアンダーパフォームした。英FTSE100指数はほぼ変わらず。イングランド銀行(英中央銀行)は23日、引き締めを実施する根拠が強まっているとの認識を明らかにし、ポンドが急伸した。

欧州債市場ではドイツ債が下落。タカ派的な金融政策会合を受け、英国債も下げた。トレーダーらはイングランド銀による利上げ時期の予想を前倒しし、短期金融市場は2022年2月に政策金利が0.25%になることを織り込んだ。

英国債は利回り曲線がベアフラット化。利上げ見通しの前倒しが影響した。FOMCが債券購入プログラムのテーパリング(段階的縮小)を近く開始する可能性が高いと示唆したことに反応し、米国債の利回り曲線はベアスティープ化、ドイツ債の利回り曲線もスティープ化した。

イタリア債とドイツ債のイールドスプレッドは一時97ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と、4月以来で最も小幅となった。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは7bp上昇してマイナス0.26% イタリア10年債利回りは6bp上昇して0.73% フランス10年債利回りは7bp上昇して0.08% 英10年債利回りは11bp上昇して0.91%

