ＯＰＥＣ加盟国、天然ガス供給危機による原油相場への影響を警戒

ＯＰＥＣ加盟国、天然ガス供給危機による原油相場への影響を警戒Grant Smith、Anthony Di Paola
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ガス不足を原油で補う可能性、イラクとナイジェリアが予測
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ロシアからの欧州向けガス供給、過去最高水準に迫る
世界的な天然ガスの逼迫（ひっぱく）が供給業者と消費者いずれにも打撃を与える中、一部の石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国は原油市場に影響が及ぶことを警戒している。
イラクのアブドルジャバル石油相は、ガス不足によって消費者は代替燃料を求めざるを得ないとして、原油需要の高まりを予想。ナイジェリア国営石油会社（ＮＮＰＣ）のメレ・キャリ最高経営責任者（ＣＥＯ）は原油需要が日量100万バレル押し上げられ、原油価格は今後６カ月間でバレル当たり10ドル上昇する可能性があると予測する。
両氏の見解は中立的な立場なものではないが、市場ではこうした見方が広がっている。北海ブレント原油先物はバレル当たり75ドルと、年初来高値に迫っている。
一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官は、欧州向けガス供給は契約の「100％かそれ以上」を達成していると、電話会議で記者団に語った。同報道官によれば、ロシアから欧州へのガス供給は過去最高水準に近い。
原題：Russia Meets All Gas-Supply Obligations to Europe: Kremlin
OPEC Nations Warn of Oil Market Turbulence From Gas Crisis
（抜粋）