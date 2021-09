野村ＨＤ、投資銀グローバル共同責任者にマクダーモット氏を指名

野村ホールディングス(HD)はジェフ・マクダーモット氏をグローバル投資銀行事業の共同責任者に指名した。野村は約1年前に、同氏が創業したブティック型投資銀行、グリーンテック・キャピタル・アドバイザーズを買収した。

マクダーモット氏は新設のポストに10月1日付で就任する。野村が22日発表した。特に米国における野村の世界的な投資銀行業務の拡大を主導することが主要な役割になるという。

野村は今後3年で世界の助言業務収入を50%増やしたい考えで、ベテランや若手の採用拡大を目指している。

マクダーモット氏はUBSグループの投資銀行共同責任者だったが退社し、2009年にサステナブル投資を専門とするグリーンテックを設立。野村による同社買収は昨年序盤に完了し、マクダーモット氏を含む70人余りが野村に移籍した。グリーンテックはノムラ・グリーンテックと改称、マクダーモット氏はその会長に就いていた。

マクダーモット氏は買収完了前にブルームバーグに、アジアの低炭素および代替エネルギーインフラには「巨大な成長」ポテンシャルがあり、チームはさらに大きくなると語っていた。

