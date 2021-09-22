【米中ウオッチ】国連演説、利払い巡り合意、半導体不足悪化

【米中ウオッチ】国連演説、利払い巡り合意、半導体不足悪化Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- バイデン氏、気候変動などで協調訴え－新冷戦望まぬと初の国連演説
- 中国、海外で石炭火力発電所の新規建設停止へ－習主席が国連で表明
- 韓国の文在寅大統領、朝鮮戦争の終戦宣言を提案－国連総会で演説
- 中国恒大の本土不動産部門、元建て社債保有者と利払い巡り合意
- 中国人民銀、短期資金の供給を２兆円に拡大－恒大で市場動揺後
- 中国は経営難の不動産開発会社の債務再編に早期着手へ－モルガンＳ
- 中国人民銀、フィンテック業界の監督とリスク防止に取り組む－易総裁
- 恒大集団巡るリスクの拡散防止を呼び掛け－中国メディア
- 恒大集団の問題、中国は対応を心得ている－ウォール街の見方
- 中国恒大の利払いと償還スケジュール、投資家は目が離せず－次は23日
- 中国恒大、20日期限のローン利払い行わず－社債クーポン期日も迫る
- 「中国のリーマン・モーメント」と印コタック氏が恒大巡りツイート
- 中国恒大、小口投資家への運用商品販売で資金不足穴埋めも－ＦＴ
- ウォール街トレーダー、中国恒大のボラティリティーに備えヘッジ十分
- シティやＪＰモルガンなど米銀大手、中国恒大危機の影響ほぼ回避か
- 広州富力地産の大株主、1100億円の資金注入へ－中国恒大の波及に備え
- ＧＰＩＦ、中国恒大に96.7億円投資－「年金運用に大きな影響なし」
- ソフバンクＧクラウレ副社長、中国投資にはより注意深くなるが継続
- 半導体不足がさらに悪化、リードタイム長期化－８月は過去最長21週間
- 今年の新興アジアＧＤＰ成長率、7.1％に下方修正－ＡＤＢ
- 中国のローンプライムレート、１年５カ月連続で据え置き
- 中国ハルビン、新型コロナで幼稚園・小中学校を１週間閉鎖－ＣＣＴＶ
- アップルの「iPhone13」、中国の消費者から予約注文殺到－ＳＣＭＰ紙
- 米上場の中国株が反発、前日の下げ一部取り戻す－世界的な売り一服
- ＬＭＥアルミと銅、上げ消す－中国恒大の危機波及に懸念強まる
- ダリオ氏、中国恒大の債務危機は「対処可能」－投資家には痛みも
- 多過ぎた中国ＥＶメーカー、淘汰進む－無人の工場が示すブームの裏側
- 中国経済、23年末まで想定以上に成長鈍化－ＢｏｆＡが予測引き下げ