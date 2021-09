欧州で今年発行された債券のうち、環境・社会・企業統治(ESG)債が4分の1を占めたことが分かった。社会貢献を目指す投資家からのESG債への需要は急拡大している。

ESG債の発行規模は年初来で3330億ユーロ(約42兆7200億円)超と、域内の発行市場の25.2%を占めた。ブルームバーグがまとめたデータによれば、前年の14%から大幅に拡大し、過去最大のシェアとなった。英国では同国初のグリーンボンドが売り出され、欧州でのESG発行規模を押し上げた。

英国政府が初めてグリーンボンド発行、調達額・需要ともに過去最高

原題:Europe ESG Bond Deals Surge to Record 25% of Total Sales in 2021

