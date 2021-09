中国恒大はデフォルトも、政府の直接支援見込まれず－Ｓ＆Ｐ

格付け会社S&Pグローバル・レーティングは20日、不動産開発大手の中国恒大集団について、中国政府が直接的な支援を提供するとは見込んでいないとしてデフォルト(債務不履行)となる公算が大きくなっていると分析した。

マシュー・チョウ氏らクレジットアナリストはリポートで、「中国政府は複数の主要開発業者の破綻を引き起こしたり、経済へのシステミックリスクをもたらしたりする広範な波及がある場合にのみ、介入せざるを得ないとわれわれは考えている」と指摘。中国恒大の破綻だけでは行動を促すことはないだろうと説明した。

一方、S&Pは「市場は堅調なファンダメンタルズを備える大手に対しては資本を提供する用意がなおある」とし、こうした企業への波及的影響はこれまでのところほとんど見られないとも指摘した。

原題:

Evergrande to Likely Default, Not Get Any Direct Support: S&P(抜粋)