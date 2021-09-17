【米中ウオッチ】ＴＰＰ、恒大の悪夢、人民銀動く、ＩＭＦ首脳の疑惑

【米中ウオッチ】ＴＰＰ、恒大の悪夢、人民銀動く、ＩＭＦ首脳の疑惑Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 中国、ＴＰＰ加入を正式申請－アジア太平洋の主導権巡り米に対抗
- 中国のＴＰＰ新規加盟に疑問、国有企業のルールに懸念－麻生氏
- 中国、「リーマン危機」再発防げるか－恒大巡る悪夢のシナリオ検証
- 中国恒大、破綻でもリーマンショックにならず－環球時報編集長
- 中国恒大の主要株主、12億円超の株式を追加売却－香港富豪の陳氏
- 中国人民銀、1.5兆円の短期資金供給－恒大危機が市場揺るがす中で
- 中国の富豪、黄崢氏の資産が３兆円余り減少－当局締め付けで株価急落
- 鉄鉱石価格100ドル割れも､中国需要減で供給過剰に転じる公算－ＵＢＳ
- 中国、コスト急上昇による中小企業への圧力緩和策を模索へ－新華社
- 中国の韓副首相、新エネルギー車の消費促進を表明－研究開発加速へ
- 中国工商銀がＡＴ１債61億6000万ドル発行へ、利率3.2％－関係者
- ＩＭＦ専務理事の関与指摘、世銀「ビジネス環境の現状」不正調査
- 中国、米製品81品目への関税適用除外を延長－来年４月16日まで
- ＬＭＥニッケルが下落－中国の不動産業界巡る懸念高まる
- ７月の外国勢の米国債保有残高は過去最高、日本は1.3兆ドルで首位
- 中国、大気汚染対策を石炭や鉄鋼の主要拠点に拡大へ－冬季五輪控え
- 中国、他業種に偽装した仮想通貨採掘業者の摘発を強化－関係者
- 米国人弁護士が香港に住む外国人に警告－警官とのもみ合いで禁錮刑
- 米中の経済貿易チーム、通常の意思疎通続けている－中国商務省報道官
- 中国、10億人余りが新型コロナワクチン接種終える－人口の７割超
- ユニクロ中国部門、本土で年80－100店の新規出店継続へ
- 世界の時価総額トップ10から中国企業消える－テンセント、11位に後退
- 中国のゲーム承認ペースは減速へ、厳格な新規制導入で－関係者
- 中国スマホのＯＰＰＯが人員削減、業界初の大規模合理化－関係者