中国共産党機関紙、人民日報の系列紙である環球時報の胡錫進編集長は、大き過ぎてつぶせない企業はないと考えているとし、不動産開発大手の 中国恒大集団は市場で活用できる手段を用いて自社を救済すべきだと論じた。ソーシャルメディア「微博(ウェイボ)」の個人アカウントに16日 投稿した。

胡編集長は、恒大が破産しても リーマン・ブラザーズ破綻時のようなシステミックな金融混乱を引き起こすことはないと主張した。

原題:

Global Times Head Says No Firm Should Think It’s Too Big To Fail(抜粋)