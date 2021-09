ＥＣＢ、早期利上げの観測記事否定－25年までに２％達成見通しとＦＴ

欧州中央銀行(ECB)は、同中銀のインフレ、金利見通しに関する英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)の記事が「正確でない」と否定する声明を発表した。

2025年までに2%の物価目標が達成されるとECBが予想しているとチーフエコノミスト、レーン理事がアナリストらに非公式に語ったと同紙は報道。ECBが今後わずか2年余りのうちに利上げする方向にあることが非公開の内部モデルでうかがえるとしていた。

ECBは声明で、レーン理事は「アナリストとのいかなるやりとりでも、ECBの現行の予測期間終了直後にユーロ圏のインフレ率が2%に達する見通しだと述べていない」と反論した。

声明は「23年に早くも利上げが行われる可能性があるとのFTの結論は、われわれのフォワードガイダンスと整合的でない」と主張。「レーン氏は15日の公開イベントで、具体的期日に言及せず、高度の金融政策刺激を継続することで、2%の物価目標をやがて達成可能だと明言した」と説明した。

