ファーストリテイリングのユニクロ中国部門は今年の出店ペースについて、これまでの数年間と同じ水準を維持することを明らかにした。中国本土で年80-100店舗の新規開店が目標だとブルームバーグに資料で説明した。

同部門によれば、8月終盤時点でユニクロは中国で今年42店舗を新たにオープンし、総店舗数は820を超えた。

出店ペースは9月に加速し、同月だけで20店舗余りを開設する方針。消費者サービスの改善を進め、中国の生産事業者に先端テクノロジーを付与するなど「中国への投資を続ける」という。

ユニクロ中国部門は別の資料で、北京に新たな旗艦店を11月にオープンするとも発表した。

