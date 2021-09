中国の不動産開発大手、 中国恒大集団の本土部門、恒大地産は16日、同日の全社債取引を停止すると発表した。

中国の信用格付け会社、中誠信国際信用評級による格下げを受け、公平な情報開示を確実にするため取引を停止すると取引所への届け出で説明した。発表によると、取引は17日に再開される。

中誠信国際は15日、恒大地産の格付けを「A」と、従来の「AA」から引き下げた。

原題:Evergrande Says All Onshore Bonds Suspend Trading Sept. 16、Evergrande Onshore Property Unit Halts All Bond Trading Thu. (1)(抜粋)