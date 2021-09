ニュージーランド(NZ)の今年4-6月(第2四半期)の国内総生産(GDP)は、前期比2.8%増加した。NZ統計局が16日発表した。ブルームバーグが調査したエコノミストの予想(1.1%増)を大きく上回った。

景気の勢いは全国的なロックダウン(都市封鎖)で妨げられたが、それ以前は急拡大していた状況が示された。4-6月のGDPは前年同期比では17.4%増加(予想は16.1%増)した。

NZドルの対米ドル相場は、GDPが予想上回ったことを受けて一時0.5%上昇し、ウェリントン時間午前10時47分(日本時間同7時47分)時点で1NZドル=0.7129米ドルで取引された。

原題: New Zealand’s Economy Was Humming Prior to Delta Lockdown、*NZD/USD JUMPS AS MUCH AS 0.5% AFTER N.Z. 2Q GDP BEATS EST.(抜粋)