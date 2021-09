フィッチ・グループは15日、サステナビリティー(持続可能性)格付けの提供を始めると発表した。気候・社会リスクに懸念を強めている投資家からの需要の高まりに対応する。

同社は資料で、「サステナブル・フィッチ」との名称で発行体の環境・社会・ガバナンス(ESG)指標に基づき格付け会社として最も広範なカバレッジ提供を目指すと説明した。

ESG格付けは他にMSCIやモーニングスター、インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)、ブルームバーグ・ニュースの親会社ブルームバーグ・エル・ピーなどが手掛けている。

原題:

Fitch Is Latest to Offer ESG Ratings as Investors Face New Risks(抜粋)