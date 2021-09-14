日本株反落、米ＣＰＩ受け米長期金利低下－金融や景気敏感に売り

東京株式相場は反落。８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが市場予想を下回り、緩和的金融政策が続くとの見方から米長期金利が低下し、米国株は下落した。きのう年初来高値を更新した達成感や米株安の流れから、電機や化学、自動車、米金利低下から銀行などの金融株と、景気敏感株を中心に幅広い業種が売り優勢。

ＴＯＰＩＸは前日比19.39ポイント（0.9％）安の2099.48－午前９時３分時点

日経平均株価は219円33銭（0.7％）安の３万0450円77銭

市場関係者の見方

いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員

米ＣＰＩ結果は本来であれば米国株は上がっていく方向だがこれまで上昇を続けてきたための調整局面

次期政権への期待や新型コロナ感染状況の好転などは日本株上昇のきっかけにすぎず、米国株が調整を始めたので行動をせざるを得ず、割安だった日本株が上昇している

きょうの日本株は上昇してきた銘柄などには利益確定の売りが入るだろうが、海外投資家を中心にショートカバーや米国から日本へのアロケーション変更もあり底堅い動きだろう

東証33業種

下落率上位 その他金融、不動産、ガラス・土石、鉱業、繊維製品、非鉄金属 上昇業種 海運

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