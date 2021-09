中国､ネット犯罪防止と未成年者保護で法整備急ぐ－風説･偽情報対策も

中国当局はオンライン犯罪を防止するための法律、オンライン情報管理およびネット上の未成年者保護ルールの策定と実施を加速させる方針だ。中国共産党の指針を引用し、国営の新華社通信が伝えた。

共産党の指針は「インターネット文明」の向上を目指し、倫理と行動の改善を図る規制の強化が必要だとしており、マルクス主義の規範によるオンラインコンテンツの取り締まりに動く。

新華社によれば、今後は中国共産党の功績に関し、対象を絞った宣伝活動を強化する一方、オンライン上の風説の流布を抑制し、偽情報の拡散に歯止めをかけるための全国的プラットフォームを整備する。

国家インターネット情報弁公室が8月にセレブ芸能人の人気ランキング削除をウェブサイトプラットフォームに要求するなど、中国当局はオンライン活動への監視・締め付けを強化しており、今回もその流れに沿った動きといえる。

原題:China to Draft Internet Rules for Protection of Minors: Xinhua、China to Draft Internet Rules for Protection of Minors: Xinhua(抜粋)