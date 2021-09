米 アマゾン・ドット・コムは、米国のフルフィルメントおよび輸送拠点で12万5000人を雇用する計画だ。ただ米国では深刻な人手不足が企業を直撃している。

今回の雇用は各地域での採用が中心となり、平均時給は18ドル(約1980円)以上、地域によっては雇用契約時に最大3000ドルの賞与が付く。

Amazon delivery vans Photographer: Paul Hennessy/Getty Images/NurPhoto

米国では経済再開に伴い需要が拡大しているものの、市の行政機関から娯楽分野に至るまで雇用主は需要を満たせるだけの労働者を確保できずいいる。トラック運転手不足は特に深刻で、企業は国外から運転手候補者を集めようとしている。

原題:Amazon Plans to Defy U.S. Labor Shortage by Hiring 125,000

(抜粋)