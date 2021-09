ウォルマート、ライトコインと提携の事実ない－発表文は偽物と説明

米小売り大手 ウォルマートは13日、暗号資産(仮想通貨)ライトコインとの提携に合意した事実はないと明らかにした。ライトコインは同日これより先に、提携に関する虚偽の情報を受けて急騰していた。

ウォルマートの担当者はブルームバーグ・ニュースに対し、グローブニューズワイヤ経由で配信された発表文が本物ではないことを確認。この発表文に関するいきさつの究明を試みていると明らかにした。

グローブニューズワイヤは米東部時間13日午前9時30分に、ウォルマートがライトコインによる支払いを受け入れる内容の提携で両社が合意したとの発表文を配信。これを受けてライトコインは一時33%高と急騰、その他の仮想通貨も上昇した。提携の事実はないと伝わった後、ライトコインは上げのほぼ全てを消した。

ライトコインはウォルマートとの提携に関する虚偽の情報を受け、急騰する場面があった Photographer: Luke MacGregor/Bloomberg

グローブニューズワイヤを運営するイントラドの広報担当者は、この発表文をウェブサイトから削除すると述べた上で、この一件について調査を進めていると説明した。グローブニューズワイヤは年間20万件のプレスリリースを配信していると、同サービスの ウェブサイトには説明されている。ライトコイン・ファンデーションは、ウォルマートとの提携合意はないと確認した。

