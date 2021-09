ゴールドマン、市場はリスクイベントに油断－今後１カ月に多数控える

ゴールドマン・サックス・グループのストラテジストは、今後1カ月ほどの間に多数のリスクイベントが控えているにもかかわらず、多くの資産クラスで短期的なボラティリティーがあまり織り込まれていないとして、市場の油断を指摘した。リスクイベントには9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合やドイツの連邦議会選挙が含まれる。

ゴールドマンのストラテジスト、ドミニク・ウィルソン氏は、「目先の経済データに関して不確実性が異常なほど高い一方、市場が織り込む将来の資産価格変動幅は異常に小さい」と指摘した。市場は景気回復がほぼ順調であることを前提に動いているため、この信念を揺さぶる事象に対して脆弱(ぜいじゃく)だという。

ウィルソン氏はシクリカル資産が堅調だろうとのゴールドマンの見方に同意するものの、数カ月前には認められた上放れる可能性は見つけにくいとしている。

欧州株については米国株よりも強気だとし、財政政策で予想を超える好材料が出てくる可能性があることと、新型コロナウイルスワクチン接種プログラムがより包括的なことを理由に挙げた。

