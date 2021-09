ロシア中銀、大方の予想より小幅な利上げ－追加利上げ排除せず

ロシア中央銀行は10日、市場予想よりも小幅な利上げを発表した。インフレ率は8月に5年ぶり高水準を記録していた。

中銀は1週間物レポ金利を0.25ポイント引き上げ6.75%とした。ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査で44人中16人が予想した通りだったが、27人はより大きな利上げを見込んでいた。1人は据え置きを予想した。

7月には2014年以来の大きさとなる1ポイントの利上げに踏み切っていた。目標を大きく上回るインフレの抑制に向け、今年に入り合計2.5ポイントの利上げを実施している。

中銀は声明で、状況が基本シナリオに沿って展開すれば、今後数回の会合のいずれかでの追加利上げの可能性を排除しないと表明した。

原題:Bank of Russia Says Rate Hike Possible at One of Next Meetings、 Bank of Russia Surprises With Smaller Interest-Rate Hike(抜粋)