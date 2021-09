ＥＣＢホルツマン氏、ＰＥＰＰは2022年中に終了すべきだ－報道

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁は、ECBがパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)を2022年中に終了させるべきだとの考えを示した。独経済誌ウィルトシャフツウォッヘ(WiWo)が同総裁とのインタビューを報じた。

報道によると、ホルツマン氏は最も「遅い」国がユーロ圏全体のペースを決めるべきではないと語った。市場は超緩和的な金融政策が現在の形で永続することはないと理解しているとも指摘。また、米金融当局が債券購入を縮小させる見通しはECBを「厳しい立場」に追い込むと指摘した。

インフレについては複数の要素が依然として低下を示唆していると述べた。

