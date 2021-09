世界最大のゴム手袋メーカー、マレーシアのトップ・グローブは10日、米国への輸出再開が認められたと発表した。

米当局は昨年7月、強制的な労働慣行を理由にトップ・グローブ製品の輸入を禁止する措置を発動していた。同社の発表資料によると、当局がこの措置を解除し、10日から輸出を再開できることになった。同社は従業員の健康や安全、福利厚生に引き続きコミットするとした。

マレーシア・スランゴール州のトップ・グローブ工場 Samsul Said/Bloomberg

連邦官報のウェブサイトに掲載された通知によると、米税関・国境警備局は、問題の労働慣行の下で製造された商品はもはや米国に輸入されておらず、今後輸入される可能性も低いと追加情報に基づいて判断し、輸入禁止措置を解除すると説明した。

原題:

Top Glove Says It’s Allowed to Resume Exports to the U.S. (1)(抜粋)