ボスティック総裁、年内テーパリング可能も今月決定は想定せず－報道

米連邦準備制度は年内に資産購入の段階的縮小(テーパリング)を開始することが可能だが、今月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合での決定はないだろうとアトランタ連銀のボスティック総裁は考えている。ダウ・ジョーンズ通信(DJ)が同総裁とのインタビューを引用して報じた。

DJによると、同総裁は最近のデータと新型コロナウイルス感染再拡大から、テーパリング決定にはさらに時間がかかることになると指摘。「夏の前半には強いデータが出ていたので、私は多くの予想よりも早期のテーパリング開始支持に相当傾いていた」と述べた上で、「最近の弱いデータはまだ幾らかの駆け引きがある可能性を示唆したが、私は今も年内のある時点が適切だと考えている」と付け加えた。

インフレについては、現在の高水準から落ち着くとみているが、それには想定していたよりも長くかかるかもしれないと述べた。

また、事実上のゼロ金利からの初回の利上げは2022年終盤との見方を重ねて示した。

Fed’s Bostic Says More Time Needed Before Reducing Stimulus: DJ(抜粋)