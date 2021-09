中国、新たなオンラインゲームの承認を一時停止へ－ＳＣＭＰ

中国の規制当局は全ての新しいオンラインゲームの承認を一時凍結する見通しだと、香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)が報じた。テンセント・ホールディングス( 騰訊)やネットイース( 網易)にとって大きな打撃になりそうだという。

SCMPがこの件に関して説明を受けた関係者を引用して伝えたところによると、共産党の中央宣伝部など当局者が8日の会合に呼び出したテンセントとネットイースの経営幹部に今回の承認停止決定を伝えた。

中国、ゲーム業界の監督強化へ-テンセントなどを呼び出し伝える

同紙は別の関係者の話として、ゲームの承認が保留される一方、中国政府はゲーム市場のタイトル数を減らす方法を探っていると報じた。停止期間は不明。

中国は2018年にも依存症への対応などを理由に数カ月わたりゲームライセンスの承認を凍結したことがある。テンセントとネットイースの担当者にコメントを求めたが、すぐには返答がなかった。

原題: China Will Suspend Approvals for New Online Games, SCMP Says、China to Halt Approval for New Online Games, SCMP Says(抜粋)