シンガポールのシー、株式と転換社債で約6900億円の資金調達目指す

オンラインゲームや電子商取引を手掛けるシンガポールの シーは株式を通じ63億ドル(約6900億円)の調達を目指している。エクイティファイナンスの資金調達としては今年最大規模となる。同社は世界的な事業拡大や買収を進めていくとみられる。

中国の テンセント・ホールディングス(騰訊)が出資しているシーは1100万株と転換社債25億ドルを発行する方針。8日の終値に基づくと1100万株は約38億ドル相当となる。

シンガポールのシー共同創業者が国内首位の富豪に、資産は2兆円超

ニューヨークに上場しているシーの株価は今年70%余り値上がり。同社株は8日の通常取引終了後の時間外では下落した。

東南アジア企業としては時価総額最大のシーは、新型コロナウイルス禍の中で電子商取引とゲーム市場で急速にシェアを拡大している。

原題: Sea Aims to Raise $6.3 Billion in 2021’s Biggest Equity Deal、Sea Falls After Offering $6.28b of Stock and Convertible Bonds (抜粋)