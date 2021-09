【欧州市況】株続落、欧州債ほぼ変わらず－市場の関心はＥＣＢ会合に

8日の欧州株は続落。世界の成長見通しが不透明となる中、投資家は9日発表される欧州中央銀行(ECB)会合の結果に関心を寄せている。

ストックス欧州600指数は1.1%安と、約3週間ぶりの大幅安となった。自動車や工業製品、銀行銘柄が特に売られた。英格安航空イージージェットは上昇。英国が国外渡航者向けに示していた各国警戒レベルを一部見直す可能性があると、英テレグラフが報じたことが強材料となった。

IGグループのチーフ市場アナリスト、クリス・ビューチャンプ氏は顧客向けリポートで、投資家はECB会合を控え「内心ではナーバス」になっていると指摘した。

欧州債はほぼ変わらず。市場の関心はECB会合に集中している。英国債は上げを失う展開。イングランド銀行(英中央銀行)当局者の 発言内容に反応した。ドイツ債とイタリア債も一時の買い先行が失速した。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りはほぼ変わらずマイナス0.32% イタリア10年債利回りはほぼ変わらず0.76% フランス10年債利回りはほぼ変わらず0.02% 英10年債利回りは1bp上昇して0.75%

ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

原題: European Stocks Slide Most in Three Weeks as ECB Decision Looms、Bunds, BTPs Drift as Attention Turns to ECB; End-of-Day Curves(抜粋)