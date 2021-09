7月の米求人件数は過去最高の1093万件に増加した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は1005万件だった。前月は1019万件に上方修正された。

統計表

原題:

U.S. Job Openings Rose to a Record 10.9 Million in July(抜粋)

U.S. July Job Openings Rose to 10.934M, Above Estimate(抜粋)