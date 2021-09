ＥＣＢは市場の想定より早く政策正常化が可能にも－ホルツマン氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁は、ECBが「大半の金融市場専門家が予想しているよりも早期に金融政策を正常化できるようになる可能性はある」との見方を示した。

ホルツマン氏はユーロファイ誌で、供給のボトルネックと労働力不足、積み上がった需要、気候変動関連政策から「物価上昇圧力」が生じる可能性があるとし、高い総合インフレ率がインフレ期待を高めつつあるとも指摘した。

「ECBの金融政策措置は危機が終了し、インフレ見通しが目標に達するまで維持される。インフレ動向に関する私の見方が正しければ、これは想定よりも早く起こる可能性がある」と論じた。

「効果の低下と増加する負の副作用、法的制約、非伝統的政策措置の釣り合いを見失わないこともECBの戦略の重要な部分だ」と主張した。

スロベニア中銀のバスレ総裁もユーロファイ誌で、新型コロナウイルス対策の「措置は一時的な性質のもので最終的には徐々に解除されるが、現在の状況は極めて緩和的な金融政策の維持を必要とする」との見解を示した。

「回復は始まっているが、感染の新たな波がそれを減速させる可能性があり、インフレ率も一時的な上昇の後、目標の2%を下回る水準に戻ると予想される」とし、「現時点では、非伝統的措置に支えられた極めて緩和的な政策姿勢の利点がコストを上回ることが示唆される」と論じた。「将来に向けた強い警戒は必要だ」と付け加えた。

