バイデン米大統領、インフラ法案成立訴え－豪雨被害の北東部を視察

バイデン米大統領は7日、 記録的豪雨と洪水によってニューヨーク州やニュージャージー州など米北東部地域が受けた被害は気候変動が悪化している兆候だとして、あらためて5500億ドル(約60兆6600億円)規模のインフラ法案の成立を訴えた。

ニューヨークとニュージャージー両州の被害状況を視察した同大統領はニューヨーク・クイーンズで「脅威はここにある。好転することはないだろう。問題は、さらに悪化するのかということだ。それを食い止めることは可能だ」と述べた。

現在、議員らは教育や高齢者介護、気候変動など幅広い分野にわたる3兆5000億ドル規模の税制・支出計画を議論する準備を進めている。民主党は今月末までの取りまとめを目指しており、これが実現すれば下院は同時に協議してきたインフラ法案を承認する準備が整う。

ニュージャージー州マンビルの被災地を視察するバイデン大統領(9月7日)

シューマー民主党上院院内総務はこの日、ハリケーン「アイダ」や他の自然災害の被害者支援のため、上院は今月末までに緊急救済対策の成立を目指すと述べた。

原題: Biden Calls Ida Flooding in New York a Warning of Climate Change、Senate Aims to Pass Disaster Relief Funds by end-Sept: Schumer