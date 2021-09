豪中銀、テーパリング予定通り実施へ－金利と利回り目標据え置き

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は7日、量的緩和(QE)のテーパリング(段階的縮小)を予定通り実施する方針を確認した。9月初めまでの週50億豪ドル(約4080億円)から週40億豪ドルに債券購入のペースを落とし、少なくとも来年2月半ばまで続ける。

ブルームバーグが調査したエコノミスト16人中10人が、テーパリングの先送りを予想していた。



豪中銀は7日開いた政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.10%に据え置くことを決定。3年国債の利回り目標も0.10%前後のまま維持された。

声明の他の主な内容は次の通り。

債券購入の決定は回復の遅れ、デルタ株拡大も反映

利上げの条件は2024年より前に満たされない見通し

高度に景気支援的な金融政策維持にコミット

国内総生産(GDP)は7-9月期に著しく減速すると予想

デルタ株拡大前は景気にかなりの勢いあった

景気拡大の後退は一時的にすぎないと認識

デルタ株は景気回復を遅らせるが軌道を妨げない見通し

景気は来年下期にデルタ株拡大以前の軌道に戻ると予想

債券購入プログラムは引き続き見直す

