中国はＳＰＡＣ経由の株式上場に注目、さらなる研究必要－証監会主席

中国証券監督管理委員会(証監会)の易会満主席は6日、特別買収目的会社(SPAC)を通じた株式上場の可能性に関して研究を進めていることを明らかにした。証監会のウェブサイトに同主席の講演が 掲載された。

易主席は国際取引所連合(WFE)の会合で、中国がSPAC経由の上場に注目していると説明した上で、そのような形態の上場条件をいずれの市場も備えているのかを見極めるため、この問題についてさらなる観察と研究が必要だと指摘。直接上場など他の新たなモデルの可能性にも着目していると述べた。

易氏は香港と上海・深圳の株式相互取引プログラムの一段の拡大に加え、上海とロンドンの株式相互取引制度の拡大ならびに最適化も検討していることを明らかにしたが、詳細には踏み込まなかった。

China Looking At Possibility of SPAC IPOs, CSRC Chairman Says(抜粋)