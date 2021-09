【欧州市況】株は上昇、最高値に迫る－ドイツ債とイタリア債が高い

6日の欧州株は上昇。中央銀行による緩和策縮小はまだ先になるとの楽観が広がったほか、ドイツの株価指数に新たに採用された銘柄が注目を集めた。

ストックス欧州600指数は0.7%高。8月半ばに記録した最高値に0.1%以内に迫った。この日は米国市場が祝日のため休場、通常よりも薄商いとなった。ドイツのDAX指数は1%上昇。同指数はオンラインファッション販売のザランドと食材配達のハローフレッシュを新たに加えた。

市場参加者は緩和策の動向を注視している。ノルデア・ファンドのマクロストラテジスト、セバスチャン・ゲーリー氏は、米金融当局の債券購入テーパリング(段階的縮小)は先送りされるとの見通しが株の支援材料となっていると指摘、この見方は続くとみている。

ゲーリー氏は先週発表された米雇用統計に言及し、「『押し目買い』志向はかつてないほど強く、米非農業部門雇用者数の増加ペース減速といったネガティブなニュースでさえも好材料として捉えられている」と述べた。

欧州債市場ではドイツ債、イタリア債が上昇。この日は静かな値動きだった。事情に詳しい関係者2人によれば、スペインは待望の20年物グリーン債の発行で銀行団に募集を委託した。50億ユーロ(約6520億円)を調達する見通しだという。

英国債は利回り曲線がブルフラット化。株高や7日実施予定の4年債、50年債入札を控えた供給懸念も売りにはつながらなかった。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは1bp低下してマイナス0.37% イタリア10年債利回りは2bp低下して0.69% フランス10年債利回りは1bp低下のマイナス0.03% 英10年債利回りは2bp低下して0.70%

ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

原題:Bunds, Italian Bonds Edge Higher; End-of-Day Curves, Spreads、 European Stocks Have Record in Sight on Hopes Stimulus Will Stay(抜粋)