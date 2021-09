トラベロカがＳＰＡＣとの協議を停止、米ＩＰＯ探る可能性－関係者

インドネシアのオンライン旅行会社トラベロカは、資産家の李沢楷(リチャード・リー)、ピーター・ティール両氏が出資する特別買収目的会社(SPAC)の ブリッジタウン・ホールディングスとの上場を巡る協議を停止した。事情に詳しい関係者が明らかにした。

トラベロカの取締役会は、SPACとの合併を通じた上場を目指さない方針を決めた。非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。同社は一般的な新規株式公開(IPO)で米国に上場することを探る公算が大きいと関係者は説明した。

インドネシアのトラベロカ、SPAC通じた上場を検討-関係者

SPACを介した上場ブームは後退している。ただ関係者の1人は、活況が戻れば、トラベロカはブリッジタウンとの協議を再開、もしくは別のSPACと交渉をすることもあり得ると指摘。この関係者によると、トラベロカとブリッジタウンは今後数週間、状況を見極めるという。

トラベロカの担当者からコメントは得られていない。ブリッジタウンはコメントを控えた。

原題:

Traveloka Is Said to Halt Talks With Thiel’s Bridgetown SPAC(抜粋)