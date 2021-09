ＥＣＢパンデミック購入ギアチェンジ判断、９日政策委－縮小１月説も

欧州中央銀行(ECB)は9日に開く政策委員会で、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)がユーロ圏経済を引き続き脅かす状況で、コロナ危機に対応する「パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)」(総額1兆8500億ユーロ=約241兆円)の債券買い入れペースを落とすべきかどうか判断する見通しだ。

デルタ変異株の脅威が、今年採用した「 著しく加速した」買い入れペースの維持を政策担当者に促すこともあり得るが、 ワクチン接種率の向上と着実な景気回復、約10年ぶりの高い消費者物価上昇率は、速度を落とすギアチェンジの検討を正当化する理由になる。

ECBはこれまで、消費者物価の急上昇は一時的と考えて間違いないと主張し、ラガルド総裁を中心とする政策委メンバーがPEPPによる資金供給フローを継続することを可能にしてきた。

8月の 米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を大きく下回り、米連邦準備制度が資産購入のテーパリング( 段階的縮小)開始を今月検討する公算は小さくなったが、それでも11月か12月に検討が行われる見通しだ。

ユーロ圏の8月の消費者物価指数は前年同月比 3%上昇し、ECBの物価目標(2%)を大きく上回る約10年ぶりの上昇率となった。

消費者物価の見通しについてECBの政策委メンバーの意見はさらに割れている。ギリシャ銀行(中銀)のストゥルナラス総裁は先週ブルームバーグに対し、インフレ高進に当局は過剰に反応すべきでないとの見解を示した。

これに対し、オランダ中銀のクノット総裁は、コロナがインフレに及ぼす ダメージを抑制するというPEPPの目的はほぼ達成されたとの立場を取り、PEPPが予定通り来年3月に終了した後は、金融刺激へのより限定的なアプローチを支持している。

ブルームバーグ・エコノミクスのシニア・ユーロ圏エコノミスト、デービッド・パウエルらは「ECBによって最も易しい選択肢は、年末まで『著しく加速したペース』でのPEPPの債券購入を継続することだろう。中銀は来年1月にテーパリングを開始する可能性がある」と指摘した。

