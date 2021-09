ＥＣＢの性急な引き締め、「大きな過ち」－正常化を急ぐなと欧州委員

欧州連合(EU)の行政執行機関、欧州委員会のジェンティローニ委員(経済担当)は4日、ユーロ圏の金融政策の性急な引き締めは、「大きな過ち」になると警告した。

同委員はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「われわれはユーロ圏のインフレを注視しており、非常に的確に監視すべきではあるが、結論を急ぎ過ぎるのは避けなければならない」と発言。「今のインフレがなお一時的現象だという事実について大方の意見が一致しており、その意味で大きな過ちになると思う」と語った。

委員はその上で、欧州は金融危機の際に「正常化を急ぎ過ぎた」過ちの繰り返しを避けるべきだと主張した。

欧州中央銀行(ECB)は9日にフランクフルトで政策委員会を開く。ユーロ圏の8月の消費者物価指数は前年同月比3%上昇し、ECBの物価目標(2%)を大きく上回る約10年ぶりの上昇率となった。

ECBの政策委メンバー、ギリシャ銀行(中銀)のストゥルナラス総裁も1日、物価の上昇加速が一時的なサプライチェーンのボトルネックに起因するものだという評価が大勢だと述べ、インフレ高進への過剰反応を戒めた。

一方、ジェンティローニ氏は南ドイツ新聞とのインタビューで、今年のEU全体の経済成長率が欧州委の現在の予測(4.8%)を上回る可能性があるとの見通しを示した。

