米国の非農業部門雇用者数は8月、過去7カ月で最も少ない増加にとどまった。市場予想も大幅に下回り、米金融当局が数カ月内に緩和策縮小を開始するかどうかの判断を難しくさせる内容となった。

キーポイント 非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は前月比23万5000人増 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は73万3000人増 前月は105万3000人増(速報値94万3000人増)に上方修正

家計調査に基づく失業率は5.2%に低下-前月5.4% 市場予想5.2%



雇用ペースの急減速は、新型コロナウイルスのデルタ変異株の急速な拡大への懸念と、採用難の両方を反映している公算が大きい。

原題: U.S. Jobs Post Smallest Gain in Seven Months Amid Delta Spread、U.S. Aug. Nonfarm Payrolls Rose 235k; Unemp. Rate at 5.2%(抜粋)