【欧州市況】株が続伸、最高値に迫る－ドイツ債と英国債は上げ縮小

2日の欧州株は続伸、最高値にさらに近づいた。この日は前向きな企業決算や企業買収が材料視された。

ストックス欧州600指数は0.3%高。米投資会社アドベント・インターナショナルとシンガポールの政府系投資会社GICがスウェーデンのバイオテクノロジー企業スウェディッシュ・オーファン・バイオビトラムの買収で同社と 合意したことが好感され、スウェディッシュ・オーファンの株価は26%急伸、ヘルスケア関連銘柄が値上がりした。

ポーランドのゲーム開発・販売会社CDプロジェクトは四半期利益が予想を上回り、12%高となった。

欧州債市場ではドイツ債が上げ幅を縮小。フランス、スペインでの国債入札が影響した。市場では3日発表される米雇用統計に関心が集中している。

イタリア債は上昇。週間ベースの下げ解消まで1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)内に迫っている。複数の欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーが8月31日にタカ派的な見方を示したことから同国債は下落していた。

英国債は、原油高がエネルギー株を押し上げる中で上げ幅を縮小した。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは1bp低下してマイナス0.39% イタリア10年債利回りは2bp低下して0.67% フランス10年債利回りは1bp低下のマイナス0.04% 英10年債利回りは1bp低下して0.68%

