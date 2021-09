中国の習近平国家主席は2日夜、北京で開かれるサービス貿易の会議でビデオ演説を行う。中国は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)前はサービス収支が大幅な赤字となっていたソフトウエアや観光業、教育などの分野を強化しようとしている。

習近平氏

中国政府によるインターネットプラットフォームや学習支援企業に対する広範な締め付けで、金融市場はここ数カ月間、大きな混乱に見舞われており、投資家は中国が進めている規制強化に関する手掛かりを得ようと習主席の発言に注目している。

習主席はまた、ロシアの極東ウラジオストクで開催される「東方経済フォーラム」でも3日にビデオ演説を行う。

原題: China’s Xi to Talk on Services Trade as U.S. Tensions Simmer(抜粋)*CHINA’S XI TO SPEAK AT EASTERN ECONOMIC FORUM VIA VIDEO SEPT. 3