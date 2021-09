【欧州市況】株は反発、景気回復への期待根強く－ドイツ債は下落

1日の欧州株は反発。中央銀行当局者らが緩和策の縮小を検討しても、世界の景気回復は続くとの見方が広がった。

ストックス欧州600指数は0.5%上昇。一時は0.9%高まで上げた。旅行・娯楽株や小売株が特に買いを集め、中国のテクノロジー株が上昇したことにつれて、欧州でもテクノロジー株が値上がりした。一方、鉱業株は下落。鉄鉱石先物相場の下げに反応した。

欧州株は数週間前に最高値を更新して以来、方向感が定まらない。経済統計は予想以上に回復が鈍い可能性を示し、欧米の金融政策当局者からは緩和策を縮小し得るとの発言が聞かれる。ただストックス600指数は8月に月間ベースで7カ月連続のプラスを記録。2013年以来で最長の連騰だ。今の水準は過去最高値まで1%未満に迫っている。

欧州債市場ではドイツ、イタリアの10年債利回りが一時の上昇を削った。ADPリサーチ・インスティテュートが発表した8月の米民間雇用者数の伸びが市場予想を大きく下回ったことが材料視された。利回りは一時、ドイツ30年債のプライシングを手掛かりに押し上げられていた。

ドイツ30年債のパフォーマンスは中核国、準中核国債を下回った。短期債、中期債はほぼ変わらず。この日の5年債入札で応札倍率は1.59倍と前回から変わらずだった。

英国債は総じて上昇。新発の8年債入札や米国の民間雇用統計が響いた。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは2bp上昇してマイナス0.37% イタリア10年債利回りは1bp低下して0.70% フランス10年債利回りは1bp上昇のマイナス0.02% 英10年債利回りは1bp低下して0.70%

ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

原題: European Stocks Rise as Investors Keep Faith in Economic Rebound、Bunds Pare Post-Debt-Sale Drop on U.S. Data; End-of-Day Curves

(抜粋)