米 マイクロソフトは8月31日、パソコン(PC)用基本ソフト(OS)の最新版「ウィンドウズ11」の提供を10月5日から開始すると発表した。「10」の利用者に対し、無料でアップデートする。「11」搭載PCの販売も始まるとした。

原題:

Microsoft to Start Roll Out of Windows 11 on Oct. 5(抜粋)