米金融当局の次の論点、「広範囲で包摂的な」最大限の雇用の定義

米金融当局者の主要な政策論議は次の段階に移ろうとしている。それは「広範囲で包摂的な」最大限の雇用という、利上げ開始の前提条件としている目標をどのように定義するかという問題だ。



パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長ら当局者は、資産購入のテーパリング(段階的縮小)を年内に開始する準備を進めているところで、今後は2018年以来となる利上げがいつになるのかに関心が移行する。

6月に公表された連邦公開市場委員会(FOMC)参加者の四半期経済予測の金利予測分布図(ドット・プロット)を見ると、22年の利上げ開始を見込んでいたのは18人中7人だったが、今月公表される最新予測ではこの人数が増える可能性もある。

ワシントンのFRB本部 Photographer: Stefani Reynolds/Bloomberg

最大限の雇用の定義を巡る議論は、テーパリングについての見解の相違よりも白熱したものとなるかもしれない。米金融当局が昨年打ち出した政策枠組み見直しで、新たな目標を満たすマイノリティーの失業率に関して具体的な数値の定義が示されなかったためだ。

ワシントンを本拠とする政策調査会社LHマイヤーのエコノミスト、デレク・タン氏は「この件は問題となるだろう。広範囲で包摂的とは何を意味するのか。とても険悪な意見対立を招くのではないか」との見方を示した。

事実上のゼロ金利政策解除に着手するのに先立ち、米金融当局がどの程度まで労働市場の過熱化を容認するのかが問われることになる。

引き締め開始時期が早過ぎれば、マイノリティーや比較的低学歴の層など、パウエル議長が最大限の雇用の計算に加えたい人々が新規採用や賃上げの機会を逸してしまいかねない。一方、ブレーキをかけるのが遅過ぎれば、インフレは加速して金融当局はもっと強い引き締めが必要となり、結果的に雇用面の成果が損なわれる。

新型コロナウイルスのデルタ変異株が消費者信頼感の重しとなり、学校の新学期がまさに始まろうとする段階にあって、3日に公表される8月の米雇用統計でも労働市場の実情がどのようなものか明確になる公算は小さい。

完全雇用の評価は米金融当局にとって常に難しいものだ。2%のインフレ目標が長期目標に関する 年次声明に明記してあるのに対し、完全雇用は一定の目標として定義していない。完全雇用状態の労働市場がどのようなものかについての認識も既に論点の1つとなっている。

7月27、28両日のFOMC 議事要旨によれば、「幾人かの参加者」はコロナ禍によって「労働市場に比較的長く続く変化」が生じたとして、パンデミック(世界的大流行)以前の状況は「委員会が『最大限の雇用』に向けた進展を評価する上で適切な基準でないかもしれない」との考えを示した。

このような見方の当局者の場合、雇用の目標は達成されたとして、そうでないケースよりも早めの利上げを支持するかもしれない。

これに対し、金融政策の新戦略に「広範囲で包摂的な」という文言を加えるのを主張した1人であるブレイナードFRB理事や、カンザスシティー連銀のジョージ総裁、ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は静観を訴える陣営にある。

原題:Fed’s Next Big Policy Debate: How to Define Maximum Employment(抜粋)