モデルナ製コロナワクチン、抗体産生量はファイザーの２倍余り－研究

The antibody response to vaccines among >1600 health care workers:

--@Moderna_tx significantly exceeded Pfizer

(median titer 3836 vs 1444 U/mL)

--Prior covid higher than no prior infection

(median titer 9461 vs 1613 U/ML)https://t.co/QurRfa68Xi… @JAMA_current pic.twitter.com/x0DhN95thI