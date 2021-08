中国は9月1日から一部の外国船舶が中国の「領海」に入る際に報告を義務付ける。海事局が8月27日の 声明で、海上交通安全法を引用し発表した。

全国人民代表大会(全人代)が4月に改正した海上交通安全法が9月1日に施行され、潜水艦や原子力船、放射性物質などを運搬する外国船は報告を求められる。

声明によれば、中国は大量の石油や化学物質、液化ガスなどの有害物質を運ぶ船舶に加え、海上交通の安全を危険にさらす可能性のある船舶にも報告を要求している。

原題:

China’s New Law Requires Some Foreign Vessels to Report Entering(抜粋)