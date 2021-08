ズームの売上高見通し、予想に届かず－市場はコロナ後の落ち込み警戒

米 ズーム・ビデオ・コミュニケーションズが30日発表した売上高見通しは、一部のアナリスト予想を下回った。職場での遠隔会議利用が減るにつれ、急速な増収ペースを維持するのが難しくなるとの懸念が強まった。株価は 時間外取引で一時10%下落した。

発表文によると、売上高は8-10月(第3四半期)に約10億2000万ドル(約1100億円)、通期は40億1000万ドルの見通し。ブルームバーグ集計のアナリスト予想はそれぞれ最大で10億6000万ドル、40億8000万ドルだった。

5-7月(第2四半期)の売上高は54%増の10億2000万ドル。アナリスト予想平均は9億9020万ドルだった。一部項目を除いた1株利益は1.36ドルで、アナリスト予想は1.16ドルだった。

大口顧客はアナリスト予想ほど増えなかった。従業員数10人超の顧客は50万4900と、前年同期比36%増。アナリスト予想は50万9316だった。前期は87%の伸びを示していた。

