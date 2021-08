【欧州市況】株は小幅続伸、仏中銀総裁の発言で国債上昇－英国は休場

30日の欧州株は小幅に続伸。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が利上げを急がないというハト派的姿勢を27日に 示したことを受け、今後の展開を見極めたいとのムードが広がった。英国市場はバンクホリデーで休場だった。

ストックス欧州600指数は薄商いの中、前週末比1%未満(0.07%)の上昇で終了。このままいけば月間ベースで7カ月連続の上昇と、2013年以来の長期連続高を記録して今月の取引を終えることになる。

欧州債市場ではドイツ債やイタリア債が上昇。欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーであるビルロワドガロー・フランス銀行総裁が、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)を今後どうするかについて、恐らく来週の会合で決定する緊急性はないと発言したことが材料となった。

同総裁はBFMとのインタビューで、通常の資産購入プログラム(APP)の今後についても、9月に議論されることはないとの考えを示した。

ECBの緊急購入、9月会合で今後を決定する必要性ない-仏中銀総裁

市場の関心は、31日に発表されるユーロ圏の物価指標に移る。30日発表されたドイツの8月のインフレ率は伸びが加速し、2008年以来の高水準となった。

ドイツのインフレ率、8月は3.4%に加速-2008年以来の高水準

英国債市場は祝日のため休場だった。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは1bp低下のマイナス0.43% イタリア10年債利回りは1bp低下の0.62% フランス10年債利回りは1bp低下のマイナス0.08%

ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

原題: European Shares Tread Water With U.K. Market Closed for Holiday(抜粋)、Bunds, Italy Bonds Rise Amid Focus on CPI; End-of-Day Curves(抜粋)