30日の米市場で、米モデルナ株が急落。一時5.1%安となった。日本で同社製の新型コロナワクチンを接種した2人が死亡したことを受け、同社と同ワクチンの日本国内での供給を担う武田薬品工業は28日、ワクチン接種との因果関係について調査を行うと発表した。

モデルナワクチン接種の2人が死亡、因果関係を調査へ-武田薬 (2)

他のワクチン関連銘柄は高安まちまち。ビオンテックは2.1%安、ノババックスは1.9%高、ファイザーは0.5%上昇となっている。

