運動量などを記録するフィットネストラッカーのメーカー、米ウープは、「シリーズF」資金調達ラウンドで2億ドル(約220億円)を調達したと発表した。今回のウープへの投資を主導したのはソフトバンクグループのビジョン・ファンド2(SVF2)で、ウープの価値は36億ドルと評価された。

資金調達ラウンドの一環として、ソフトバンク・インベストメント・アドバイザーズの投資ディレクター、クリスティン・バノン氏がウープの取締役会に加わる。

原題:Whoop Raises $200M in Funding Led by SoftBank at $3.6b Valuation(抜粋)