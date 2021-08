ＥＣＢの緊急購入、９月会合で今後を決定する必要性ない－仏中銀総裁

欧州中央銀行(ECB)は連邦準備制度とは異なる状況にあり、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の将来について「来週開く9月の会合で決定することに緊急性はない」と政策委員会メンバーのビルロワドガロー・フランス銀行総裁がBFMとのインタビューで述べた。

総裁は「10月と12月にも会合があり、決定する時間はまだある」とし、「PEPPがどうなるのか、PEPPの後はどうするのか、フォワードガイダンスとは何か、そして通常の資産購入プログラムであるAPPの行方、これらは今から年末までの間に議論されるだろうが、恐らく9月ではないだろう」と語った。

米国の景気回復はユーロ圏よりも速いペースで、インフレ率も高いと指摘した。ユーロ圏のインフレ率は一時的に高まるだろうが、持続的インフレのリスクはないとの認識を示した。

ユーロ圏の資金調達環境は6月会合時よりも良好になっており、ECBの議論はこの改善を考慮に入れるだろうとも述べた。

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が利上げと資産購入を切り離す考えを示したことについて、ビルロワドガロー総裁は欧州にも当てはめることができそうだと話した。

原題:

Villeroy Says Not Urgent to Decide on ECB PEPP at Sept. Meeting(抜粋)