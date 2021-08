韓国中銀、政策金利0.75％に引き上げ－コロナより金融リスク重視

韓国銀行(中央銀行)は26日の金融通貨委員会で、政策金利である7日物レポ金利を0.25ポイント引き上げ、0.75%とすることを決めた。最近の新型コロナウイルス感染急拡大よりも金融リスクの方が経済への大きな脅威になると判断した。アジアの主要国で記録的な低金利からの脱却を開始するのは同国が初めてとなる。

ブルームバーグが調査したエコノミスト20人中9人が0.25ポイント利上げを見込み、残りは過去最低の0.5%に据え置くと予想していた。

韓国中銀は声明で、コロナを巡る状況の推移や金融不均衡などの要因を踏まえた上で、金融緩和の度合いを「漸進的に調整」していくと説明。今年の成長率予測を5月時点の予想(4%)に据え置く一方、インフレ率の見通しは1.8%から2.1%に引き上げた。

李柱烈総裁は記者会見で、この日の金融通貨委の決定について、朱尚栄(チュ・サンヨン)委員のみが金利据え置きを主張し、0.25ポイント利上げは全会一致でなかったと指摘。その上で、新型コロナ感染拡大やインフレ高止まり、金融不均衡の積み上がりにもかかわらず、底堅い景気回復を考慮したと明らかにした。さらに景気回復ペースに合わせて、緩和的な金融政策を漸進的に縮小していくと表明した。

同総裁はまた、今回の利上げ後も主要金利の水準はなお緩和的だとの認識を示した。

原題:Bank of Korea Lee Says Rates Still Accommodative After Hike、Bank of Korea’s Lee Says One Member Dissented to Rate Hike Move、 Bank of Korea Hikes Rate as Growth Seen Weathering Delta Hit (1)(抜粋)