ジャクソンホール会合のタカ派リスク、一部トレーダーは準備不足

ここ数日、何人かのトレーダーと話していて感じたのは、ジャクソンホール会合(米カンザスシティー連銀主催の年次シンポジウム)に関して一部の投資家は備えができていないかもしれないということだ。

インターバンクのトレーダーやセールスデスクは、ダラス連銀のカプラン総裁による先週20日の発言に強い関心を抱いている。総裁は新型コロナウイルスのデルタ変異株の感染拡大が長期化し、経済の進展に悪影響を及ぼすようであれば、資産購入のテーパリング(段階的縮小)を早めに開始すべきだという自身の見解を 調整する可能性を否定しないと述べた。

カプラン総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で投票権を持たないが、FOMCメンバーの中でタカ派に位置づけられており、市場が受け流すことのできる発言ではない。この発言は基本的に、コロナ変異株が経済成長に及ぼし得る影響について政策当局者が示したうち、これまでで最も明確なものだった。

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長がカプラン総裁と同様の考えを示したとしても、そうした意見をパウエル氏から聞くのは初めてではないため、市場関係者にとってさほどサプライズではないだろう。パウエル議長は恐らく、変異株がもたらすテールリスクを認識しているとして柔軟性を保つだろう。同時に、最新の米経済データを示し、年内のある時期に政策引き締めを行う軌道にあることを説明すると思われる。

米経済指標では実際、消費者信頼感や小売売上高に力強さはないが、雇用やインフレのデータは強い。パウエル氏はまた、デルタ変異株について話すとき、米食品医薬品局(FDA)がファイザー製の新型コロナワクチンを正式承認したことを受けて接種義務付けの動きが広がり、それが経済を支えて景気に対する信頼感を取り戻せる可能性に言及することもあり得る。

テーパリング時期が遅れる可能性を市場が既に織り込んできていることを踏まえると、今回のジャクソンホール会合を巡るリスクはタカ派寄りの発言がなされた場合かもしれない。そうした結果となった場合にリアライズド(実現)ボラティリティー(RV)カーブが必ずスティープ化するとは言えないが、当局のハト派傾斜を見込んでいる短期の投資家にとっては変動の大きな相場展開が待ち受けている可能性がある。

予想よりタカ派的なトーンが27日の会合で聞かれた場合、テーパリングの時間軸に関する手掛かりを与えるものとしては、次回の米雇用統計の数字が短期的には最も重要な材料になり得る。

備考:バシリス・カラマニス氏はブルームバーグに寄稿する為替・金利ストラテジストです。ここに示された分析は同氏自身のものであり、投資助言を意図したものではありません

原題:

The Risk Now Is That Jackson Hole Turns Out Hawkish: Trader Talk(抜粋)